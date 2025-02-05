Исследование: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%

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За 2024 год спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 13%. Об этом заявили специалисты платформы «Авито Услуги» по результатам собственного исследования.

Так, популярность услуг мастеров по бровям и ресницам выросла более чем в 2 раза. Количество онлайн-записей тоже растет — на 71%.

— Мы развиваем возможности для предпринимателей, предлагая новые инструменты для привлечения аудитории и повышения лояльности клиентов. Одним из таких стратегически важных инструментов является онлайн-запись, которую мы планируем развивать в партнерстве с YCLIENTS. На данный момент более 150 тыс. исполнителей уже интегрировали этот функционал, а по итогам декабря прошлого года количество онлайн-записей выросло на 71% (к декабрю 2023 года), — рассказал Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах».