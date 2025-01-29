Житель Махачкалы лишился 4 млн рублей, купив «трактора-призраки» в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

Житель Махачкалы стал жертвой мошенников, потеряв четыре миллиона рублей при попытке купить два трактора по объявлению в интернете. Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, мужчина обратился в полицию по Менделеевскому району после того, как понял, что стал жертвой обмана.

По словам потерпевшего, в декабре 2024 года он нашел объявление о продаже трактора на одном из сайтов. Продавец сообщил, что у него есть еще один трактор, и предложил продать оба за 4 млн рублей. Поверив предложению, житель Махачкалы приехал в Менделеевск для совершения сделки.

После передачи денег и получения тракторов к нему обратились настоящие владельцы сельхозтехники. Тогда мужчина осознал, что стал жертвой мошеннической схемы.

Реальное время / realnoevremya.ru

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Оренбурга. Выяснилось, что мошенник действовал по следующей схеме: он размещал в интернете объявления о вакансиях для владельцев сельхозтехники. Откликнувшиеся трактористы передавали ему все необходимые документы и сами тракторы для «внесения их техники в реестр организации». После чего злоумышленник размещал объявления о продаже чужой техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Рената Валеева