Индонезия отправит на саммит БРИКС в Казани нового главу МИД
Новый министр иностранных дел Индонезии Сугионо возглавит делегацию страны на саммите БРИКС в формате «аутрич»/БРИКС+, который пройдет в Казани 23—24 октября. Об этом сообщает «РИА Новости».
Президент Индонезии Прабово Субианто не сможет лично посетить саммит из-за занятости внутриполитическими вопросами после своей инаугурации 20 октября.
- Сугионо и его коллеги по кабинету министров были приведены к присяге сегодня, в понедельник.
Напомним, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра возглавил бразильскую делегацию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это решение было принято после того, как президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о невозможности участия в мероприятии по состоянию здоровья.
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