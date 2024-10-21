Индонезия отправит на саммит БРИКС в Казани нового главу МИД

Фото: Мария Зверева

Новый министр иностранных дел Индонезии Сугионо возглавит делегацию страны на саммите БРИКС в формате «аутрич»/БРИКС+, который пройдет в Казани 23—24 октября. Об этом сообщает «РИА Новости».



Президент Индонезии Прабово Субианто не сможет лично посетить саммит из-за занятости внутриполитическими вопросами после своей инаугурации 20 октября.

Сугионо и его коллеги по кабинету министров были приведены к присяге сегодня, в понедельник.

Напомним, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра возглавил бразильскую делегацию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это решение было принято после того, как президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о невозможности участия в мероприятии по состоянию здоровья.



Анастасия Фартыгина