Объем грузоперевозок по сети РЖД со странами БРИКС достиг 222,7 млн тонн

Фото: Динар Фатыхов

Первый заместитель главы РЖД Сергей Павлов заявил на Деловом форуме БРИКС, что реализация инициатив в сфере транспорта станет ключевым фактором роста экономик стран-участниц объединения. За 9 месяцев 2024 года объем грузоперевозок по сети РЖД со странами БРИКС (с учетом морского плеча) достиг 222,7 млн тонн, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках Делового совета БРИКС по приглашению РЖД собрались представители более 100 транспортно-логистических компаний стран-участниц.

Сергей Павлов также сообщил о начале формирования системного документа, который определит направления общих усилий по снятию барьеров для логистической связанности и развитию транспортных маршрутов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для обмена лучшими практиками планируется создание коммуникационной онлайн-платформы «БРИКС Транспорт». Кроме того, участники Группы по транспорту и логистике поддержали предложение по созданию глобальной логистической платформы, запуск которой в следующем году станет важным шагом в координации совместных проектов.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве, заявил, что совокупный ВВП стран БРИКС превышает 60 трлн долларов. По данным на 2023 год, объединение уже обошло «Большую семерку» по ряду экономических показателей, в том числе по глобальному ВВП.



Анастасия Фартыгина