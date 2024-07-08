В Татарстане накануне вечером утонули три человека

Фото: Галия Шакирова

Накануне вечером в Татарстане произошли сразу три трагедии на воде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Первый инцидент случился на Казанке напротив одного из городских ЖК. Погибший — 22-летний молодой человек. Место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купания. Еще одна гибель на воде случилась на озере Изумрудное. Здесь 23-летний парень решил искупаться в месте, которое также не предназначено для этого.

Также накануне в Лениногорском районе Татарстана утонул мужчина 1982 года рождения. Он выбрал место для купания, которое тоже не было оборудовано.