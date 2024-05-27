Число быстрорастущих компаний увеличилось в России в 1,7 раза по итогам 2019—2023 годов

Число быстрорастущих компаний в России увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019—2023 годов. Это стало возможным благодаря улучшению экономической конъюнктуры и появлению новых точек роста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Впервые за несколько лет изменился список отраслей — лидеров по количеству быстрорастущих компаний. Сектор выпуска и продажи автомобилей, а также производство машиностроительной продукции теперь занимают первые позиции. Агропромышленный бизнес, который ранее был лидером по числу быстрорастущих фирм, теперь на третьей позиции.

Наметилась тенденция к росту числа быстрорастущих предприятий в отраслях высокого и среднего технологического уровня, а также в наукоемких видах экономической деятельности. Это способствует укреплению конкурентоспособности национальной экономики, отмечают авторы исследования. В сравнении с прошлым годом список быстрорастущих компаний обновился на 70%.

Также за последний год доля малых и средних российских предприятий, занимающихся экспортом, увеличилась в полтора раза и достигла 14%. Среди тех, кто занимается экспортом, вдвое увеличилась доля компаний, поставляющих свою продукцию в Китай и Белоруссию — сейчас их доля составляет 21% и 53% соответственно. Также в полтора раза вырос процент тех, кто поставляет товары в Казахстан — до 57%.

Разиль Самигуллин