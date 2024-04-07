На железнодорожных переездах в России установят «глушилки» для беспроводных наушников

На железнодорожных переездах России планируют установить специальные устройства, которые будут блокировать сигнал от беспроводных наушников. Это позволит предотвратить несчастные случаи, связанные с прослушиванием музыки или общением по телефону на переезде.

Принцип работы устройства заключается в том, что оно улавливает Bluetooth-сигнал и перегружает эту частоту. В результате звук в наушниках полностью исчезает. Как только человек уходит из зоны действия «глушилки», сигнал автоматически возобновляется.

Подобная практика может повысить безопасность на железнодорожных переездах и снизить вероятность возникновения несчастных случаев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина