Более половины россиян имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности

Фото: Сейтумерова Анна

Аналитический центр НАФИ провел исследование, которое показало, что 70% россиян обладают высоким или средним уровнем финансовой грамотности.

Наиболее финансово грамотны мужчины и женщины старше 35 лет, с высшим образованием, чаще семейные, а также живущие в крупных городах. Низкий уровень финансовой грамотности имеют молодежь, неработающие россияне, а также жители сельских или отдаленных районов, рассказали в РБК.

Кроме того, исследование показало, что выросла доля россиян, «имеющих установку на сберегательное поведение». Сейчас она составляет 33%. Также больше граждан (48%) стараются строить финансовые планы. Увеличилась доля тех, кто вовремя оплачивает свои счета (82%), и тех, кто рационально относится к покупкам (81%).

Однако исследование также выявило, что доля россиян, которые внимательно следят за состоянием своих финансов, снизилась до 75%, а тех, кто может правильно рассчитать проценты по вкладу, — на 46%. Также стало больше тех, кто считает, что деньги нужно не капитализировать, а тратить. Их доля выросла до 56%.

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