В Татарстане активно реализуется программа догазификации

Программа догазификации, пришедшая на смену программе газификации в 2021 году, пользуется большим спросом в Татарстане. С момента запуска программы в республике было получено более 28 тысяч заявок, и газ был подведен к границам 23 тысяч участков. В Новошешминском, Апастовском и Дрожжановском районах почти все жители уже подключены к газоснабжению. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Однако есть и районы, где уровень подключения к газу ниже среднего по республике. К ним относятся Нижнекамский, Елабужский и Верхнеуслонский районы, где процент подключения составляет от 58 до 64%.

В рамках программы догазификации голубое топливо проводится не только в частные дома, но и в социальные объекты. В текущем году планируется подключить 30 таких зданий.

Кроме того, в Татарстане действует программа поддержки многодетных семей, ветеранов, инвалидов и семей участников СВО. Им предоставляются субсидии на установку газового оборудования внутри дома. Сумма компенсации может достигать 100 тысяч рублей.

Подать заявку на участие в программе можно через портал Единого оператора газификации, через «Госуслуги» или в районных отделениях.

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Разиль Самигуллин