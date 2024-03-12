Андрей Белоусов рассказал о льготной кредитной программе для малых технологических компаний

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о доступности программы льготного кредитования под 3% годовых для высокотехнологичных и инновационных компаний. Программа действует в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» и направлена на поддержку малого бизнеса.

Кроме того, малые технологические компании, которые включены в соответствующий реестр, могут получить заемные средства в размере до 1 миллиарда рублей. При этом для получения кредита не потребуется подтверждать инновационность своей продукции.



Заявки на получение льготного кредита можно подать через специальный сервис на цифровой платформе «МСП.РФ». Срок рассмотрения заявки — до полутора месяцев.

По условиям программы, участники могут привлекать средства по ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Финансовая поддержка доступна предприятиям, использующим технологии из перечня приоритетных направлений, таких как искусственный интеллект, квантовые коммуникации, перспективные сети мобильной связи и развитие водородной энергетики. Ранее сообщалось, что бизнес Татарстана набрал кредитов на 1,4 трлн рублей.

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Разиль Самигуллин