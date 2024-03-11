Нефтяные цены падают из-за опасений рецессии

Цены на нефть снизились вечером в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.25 мск уменьшилась на 0,85% и составила 81,23 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже стали дешевле на 1,04% и достигли 76,97 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цены на нефть корректируются после роста накануне. К 18.12 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на Brent понизилась на 0,51% и составила $82,54 за баррель.

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Разиль Самигуллин