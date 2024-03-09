Рустам Минниханов: «Наша задача — провести выборы Президента России на высоком уровне»

Раис Республики Татарстан отметил, что на следующей неделе, с 15 по 17 марта, состоятся выборы Президента России. Он подчеркнул, что в республике проводится большая организационная работа. К голосованию подготовлено 2 767 избирательных участков, в том числе 45 — на объектах временного пребывания граждан. Все члены избирательных комиссий прошли дополнительное обучение требованиям избирательного законодательства.

Рустам Минниханов сообщил, что с 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий провели поквартирный обход жителей. Этой формой информирования были охвачены 93% всех избирателей — 2 734 842 человека. Или 91% домохозяйств, зарегистрированных в республике.

Кроме того, в городах и районах республики состоялось более 2 000 сходов граждан и собраний трудовых коллективов.

Раис Татарстана обратил внимание на важность обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках и в общественных местах, а также сохранности бюллетеней и другой избирательной документации и инвентаря.

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Нафиса Миннехузина