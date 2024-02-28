Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в штате Мичиган
Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз (выборах) в штате Мичиган. Предварительные результаты опубликовал телеканал CNN.
Бывший глава государства набирает 67,6% голосов избирателей. У его единственного соперника Никки Хейли — 27,3%.
В Мичигане подводят итоги первичных выборов и Демократической партии. Действующий президент Джо Байден набирает 80,4% голосов.
Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.
На днях Дональд Трамп выиграл праймериз в Южной Каролине у своего единственного оппонента Никки Хейли. Он получил 59,8% голосов.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым