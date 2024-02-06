Российский МИД вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран — от них потребовали обеспечить безопасность во время выборов президента России. Соответствующее заявление официального представителя министерства Марии Захаровой было опубликовано на сайте ведомства.

— 6 февраля в МИД России были вызваны временные поверенные в делах государств Прибалтики в Москве в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах Президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине, — говорится в комментарии.

Временным поверенным заявили, что государства пребывания обязаны принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики. От властей прибалтийских стран потребовали обеспечения безопасности избирателей и сотрудников посольств России в период голосования.

— Указали на то, что продолжим добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа будем действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию, — заявила Захарова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина