Мосбиржа допустит акции «Делимобиль» к торгам с 7 февраля
Бумаги компании «Каршеринг Руссия» (Делимобиль») начнут торговаться на Московской бирже 7 февраля 2024 года. Информация опубликована на сайте торговой площадки.
Акции будут торговаться под тикером DELI, они получат второй уровень листинга.
Всего будет выпущено 160 млн акций.
29 января компания установила диапазон цены размещения в размере 245—265 рублей. Таким образом, капитализация компании может достичь 39,2—42,4 млрд рублей до проведения дополнительной эмиссии.
23 января «Делимобиль» анонсировал публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. Выручка компании в 2020—2022 годах увеличилась в 2,4 раза при растущей рентабельности.
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