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Компания «Делимобиль» установила диапазон стоимости акций в рамках IPO

10:11, 29.01.2024

Компания «Делимобиль», предоставляющая услуги аренды автомобилей, объявила диапазон стоимости своих акций в ходе размещения бумаг на бирже. Цена за акцию составит 245—265 рублей. Таким образом, капитализация компании может достичь 39,2—42,4 млрд рублей до проведения дополнительной эмиссии.

Уставной капитал «Делимобиля» состоит из 160 млн акций. Предварительный сбор заявок на участие в IPO будет проходить с 29 января по 5 февраля.

Планируется, что базовый объем IPO не превысит 3 млрд рублей. Полученными в ходе размещения средствами компания планирует распорядиться для развития бизнеса, уменьшения долговой нагрузки и решения общекорпоративных задач.

23 января оператор каршеринга в России «Делимобиль» анонсировал публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. Выручка компании в 2020—2022 годах увеличилась в 2,4 раза при растущей рентабельности.

Мосбиржа с 6 февраля разрешила включить обыкновенные акции ПАО «Каршеринг Руссия», оказывающего каршеринговые услуги под брендом «Делимобиль», в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг.

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