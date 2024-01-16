Курс евро на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года, следует из данных торгов.
Сегодня Центральный банк России опубликовал официальные курсы валют на среду, 17 января. Согласно данным ЦБ, курс китайского юаня по отношению к рублю незначительно снизился, составив 12,12 рубля за юань.
Курс доллара США по отношению к рублю также незначительно снизился, достигнув 87,65 рубля за доллар. Курс евро по отношению к рублю также показал незначительное снижение, составив 95,60 рубля за евро.
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