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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года

17:30, 16.01.2024

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года, следует из данных торгов.

Сегодня Центральный банк России опубликовал официальные курсы валют на среду, 17 января. Согласно данным ЦБ, курс китайского юаня по отношению к рублю незначительно снизился, составив 12,12 рубля за юань.

Курс доллара США по отношению к рублю также незначительно снизился, достигнув 87,65 рубля за доллар. Курс евро по отношению к рублю также показал незначительное снижение, составив 95,60 рубля за евро.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы
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