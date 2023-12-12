Президент России подписал закон о народных художественных промыслах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон об определении термина «народные художественные промыслы» (НХП). Документ предполагает господдержку в этой области.



— Повышен сам статус народных промыслов. Важно также, что закон, учитывая специфику отрасли, параллельно с развитием художественных промыслов ставит задачу сохранения и развития мест их традиционного бытования, — сообщала «РИА Новости» один из авторов инициативы, сенатор Галина Карелова.

Ранее у работающих вне организаций мастеров не было возможности оформить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Новый закон позволяет им действовать как физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

— У мастеров будет выбор оптимального для них налогового режима. А у органов государственной власти и местного самоуправления — право оказывать мастерам художественных промыслов финансовую, информационно-консультативную, организационную и другие меры поддержки. Все это, несомненно, станет новым стимулом для развития индивидуального творчества, — отмечала Карелова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко