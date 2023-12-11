Врач назвал опасность частого мытья рук

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Частое мытье рук может привести к развитию экземы, дерматита, розацеа и многих других кожных заболеваний. Такое мнение выразил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в разговоре с RT.

— Это может привести к тому, что естественный защитный слой кожного сала истончится и кожа станет более подверженной воздействию болезнетворных микроорганизмов. При этом полезные бактерии, в норме присутствующие на коже и защищающие орган от инфекций, вымываются и его сопротивляемость снижается, — поделился он своим мнением.

Собеседник обратил внимание и на опасность постоянного использования антибактериальных средств. У таких людей могут усиливаться аллергические реакции и аутоиммунные заболевания.

— Научные исследования показали, что дети, воспитываемые в условиях чрезмерной стерильности, чаще страдают от аллергии, включая бронхиальную астму. Это объясняется тем, что в отсутствие реальных «врагов» иммунная система начинает атаковать собственные клетки организма, — подытожил эксперт.

В то же время врач посоветовал мыть руки не меньше 20 секунд. Он рекомендовал делать это перед едой, после посещения туалета, общественных мест или контакта с больными людьми.

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Айрат Назипов