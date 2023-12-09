На Горьковской железной дороге из-за неисправности остановились две электрички

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГУ МЧС России по Татарстану

Утром 9 декабря на 835 км Горьковской железной дороги вблизи н. п. Куркачи Высокогорского района Татарстана остановились две электрички, следовавшие по маршрутам Казань — Вятские Поляны и Ижевск — Казань, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Электрички остановились из-за технической неисправности в 7.55. Электричество на сети подали в 9.20. Поезд, следовавший по маршруту Вятские Поляны — Казань без пассажиров, самостоятельно убыл по маршруту. Поезд Казань — Ижевск со 147 пассажирами отбуксировали на станцию Арск. В 09.30 пассажиры на резервном электропоезде продолжили следование в пункт назначения.

Предварительная причина происшествия — повреждение контактной сети из-за низкой температуры.

На трассе М-7 «Волга» около Набережных Челнов минувшей ночью спасли дальнобойщика из Белоруссии, у которого сломался автомобиль DAF. Этой ночью температура воздуха опустилась ниже 25 градусов. 57-летний водитель позвонил в службу и попросил о помощи, сообщив, что замерзает.



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Маргарита Головатенко