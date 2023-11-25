В Госдуме предложили запретить банкам продавать сложные финпродукты людям без профильного образования

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутат Госдумы Евгений Марченко (вне фракции) предложил Центробанку запретить кредитным учреждениям продавать сложные финансовые продукты клиентам без высшего экономического образования, сообщает ТАСС.



Он указал, что банки часто предлагают клиентам приобрести страховой продукт с инвестиционной составляющей. Им обещают высокий процент прибыли и возврат всей суммы при досрочном расторжении договора. Однако такой сложный финансовый продукт оказывается невыгодным для клиента, который может сразу не понять этого.

Евгений Марченко также предложил обязать банки записывать общение сотрудников с клиентом при продаже таких страховых продуктов на аудио- и видеозапись. Это обяжет банки предоставлять такие записи в ЦБ по факту навязывания не того продукта или в правоохранительные органы по факту мошенничества.

realnoevremya.ru (архив)

Согласно результатам исследования банка ВТБ, большинство россиян хотели бы научиться делать накопления, каждый второй — инвестиции. Уметь инвестировать хотел бы каждый второй житель России, чаще всего — москвичи, окончившие университет.



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Маргарита Головатенко