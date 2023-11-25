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Экономика

В Госдуме предложили запретить банкам продавать сложные финпродукты людям без профильного образования

09:40, 25.11.2023 5
В Госдуме предложили запретить банкам продавать сложные финпродукты людям без профильного образования
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутат Госдумы Евгений Марченко (вне фракции) предложил Центробанку запретить кредитным учреждениям продавать сложные финансовые продукты клиентам без высшего экономического образования, сообщает ТАСС.

Он указал, что банки часто предлагают клиентам приобрести страховой продукт с инвестиционной составляющей. Им обещают высокий процент прибыли и возврат всей суммы при досрочном расторжении договора. Однако такой сложный финансовый продукт оказывается невыгодным для клиента, который может сразу не понять этого.

Евгений Марченко также предложил обязать банки записывать общение сотрудников с клиентом при продаже таких страховых продуктов на аудио- и видеозапись. Это обяжет банки предоставлять такие записи в ЦБ по факту навязывания не того продукта или в правоохранительные органы по факту мошенничества.

realnoevremya.ru (архив)

Согласно результатам исследования банка ВТБ, большинство россиян хотели бы научиться делать накопления, каждый второй — инвестиции. Уметь инвестировать хотел бы каждый второй житель России, чаще всего — москвичи, окончившие университет.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 25 ноя
    Т.е в банк теперь надо ходить с дипломом о высшем экономическом образовании?
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    Анонимно 25 ноя
    В банк приходят вообще с дипломом о высшем образовании, дальше уже идет профильное допобразование на рабочем месте. Вы удивитесь, но даже банковские кассиры имеют соответствующие сертификаты для работы с рублевой наличностью и валютами. И в банках профобучение идет постоянно.
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  • Анонимно 25 ноя
    ТФБ пол-республики научил финансовой грамотности и бдительности . Спасибо за науку .
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  • Анонимно 25 ноя
    Есло быть до конца честными, то обычные рядовые граждане и в простых банковских продуктах путаются. Как сказал мне один мой знакомый, обратившийся за консультацией по поводу кредита, я ничего не понял, но я тебе верю.
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  • Анонимно 25 ноя
    Страховой продукт с инвестиционной составляющей, а по факту страховка вместо вклада, втюхивается недобросовестными сотрудниками банков постоянно. Особенно любят пенсионеров, незнающих куда свои пенсионные накопления пристроить. Потом скандалы регулярные. Потому что страховка к банку не имеет никакого отношения, это партнерский продукт. Любая страховка, к кредиту или вместо вклада, - это продукт страховой компании партнера. А банковские клерки на этой партнерке зарабатывают личные премии.
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