Россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при оформлении кредита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Центрального Банка России.



Как пишет издание, в основном жалобы в этом году касаются договоров, которые были заключены год назад или даже позже. По данным регулятора, обладатели кредита недовольны тем, что у них нет возможности вернуть деньга за уже навязанную услугу. В ЦБ добавили, что они пока не видят роста жалоб на кредитные договора, которые были взяты в этом году, и это несмотря на повышенное число заключенных сделок.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Центробанке напомнили, что самый распространенный вид дополнительных услуг — это предложение к кредиту или займу приобрести дополнительно различные страховки, а также, например, подписку на онлайн-кинотеатр, консультационные услуги психолога, астролога или ветеринара на абонентской основе, юридические услуги, телемедицинские консультации и так далее.



Напомним, российские банки за 8 месяцев текущего года заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли — аналогичную прибыль кредитные организации получили за весь 2021 год. В августе они заработали 353 млрд рублей чистой прибыли, что на 8% выше июльского результата — 327 млрд рублей.

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Александр Зарипов