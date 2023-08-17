В Госдуме предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в России кредитную амнистию для семей с детьми. Обращение было отправлено к премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Речь идет о единоразовом списании части долгов при падении доходов по независящим от человека причинам. Например, при ликвидации организации, в которой работал заемщик или сокращении штата.

— Так, возможно установить, что в случае наличия у заемщика детей и снижения его дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 15% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, он имеет право на погашение части долга за счет государства, — написала Лантратова в своем telegram-канале.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутат считает, что такая мера позволит защитить семьи с детьми от чрезмерной закредитованности, а также окажет стимулирующее воздействие на уровень рождаемости в России.

В конце июня президент России Владимир Путин предложил предоставлять кредитные каникулы для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. С такой идеей он обратился к правительству.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов