В июле экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 53%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

За прошлый месяц в страну было поставлено 33 192 транспорта, из них 32 116 — легковушки. Этот показатель на 84% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

За это же время Япония на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для машин.

realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад сообщалось, что Япония в рамках нового пакета ограничительных мер может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Также власти намерены запретить ввозить в страну электромобили и гибриды.

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Айрат Назипов