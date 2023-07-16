Исполком Альметьевска проиграл спор поставщику троллейбусов из Вологды

Исполком Альметьевского района Татарстана потребовал около 30 млн рублей с вологодского поставщика троллейбусов. Контракт с ТД «Транс-Альфа» был заключен в марте прошлого года. Согласно ему, фирма из Вологды должна была привезти в Альметьевск 10 машин, но поставила лишь часть. Спустя время муниципалитет разорвал контракт и потребовал от компании выплатить неустойку и штраф. Подробнее — в материале «Реального времени».

Исполком дублировал периоды начисления пени

Срок контракта истекал в июле прошлого года. По соглашению в республику должны были поставить 10 пассажирских троллейбусов: четыре с увеличенным автономным ходом и шесть с малым. Стоимость сделки составила 205,1 млн рублей.

Поставщик полностью выполнил обязательства по троллейбусам с малым автономным ходом, а вот что касается первых четырех — их в Альметьевске так и не дождались. В январе этого года стороны договорились расторгнуть контракт. Исполком города начислил компании неустойку — 28,9 млн и штраф — свыше 1 млн рублей. Претензия осталась без ответа, и стороны встретились в татарстанском арбитраже.

Суд проверил расчет неустойки за период с 24 июля по 30 декабря 2022 года и выявил ошибки — истец дублировал периоды ее начисления. Исполком начислял пени по одному и тому же обязательству в разрезе стоимости конкретной единицы троллейбуса неоднократно в один и тот же период.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Альметьевские чиновники начислили неустойку на всю сумму цены контракта за период с 24 июля по 21 октября, хотя ответчик поставил товар на сумму 18,6 млн рублей. Таким образом, остаток неисполненного обязательства составил 186,5 млн. Далее на сумму оставшегося обязательства пени были начислены с 24 июля по 26 декабря, то есть в том числе и за уже высчитанный период. Аналогичным образом исполком продолжил высчитывать долги и с учетом последующих поставок.

— Таким образом, истец необоснованно и неправомерно неоднократно начисляет пени за один и тот же период по одному и тому же товару, что, безусловно, недопустимо и противоречит гражданскому законодательству, — указал суд.

Исполкому Альметьевска отказали в иске

Также при проверке расчета пени судом было установлено, что исполком Альметьевска не принял во внимание мораторий, установленный постановлением российского правительства от 28 марта 2022 №497. Согласно нему, возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, может откладываться на срок, который установят сами власти. В данном случае на компании не распространяются неустойки (штрафы и пени), а также другие финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Эти правила распространяются на всех участников гражданско-правовых отношений, включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Единственным исключением могут стать застройщики многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных домов.

Целью этого моратория является поддержка отечественных предпринимателей в период санкционного давления со стороны Запада и неблагоприятных экономических условий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вместе с тем суд провел и самостоятельный расчет неустойки (с учетом моратория и периодов поставки части товара). Так, по его данным, пени должны были составить 4,2 млн рублей, однако истец уже уплатил 383 тысячи, и их размер сократился бы до 3,8 млн.

В конце концов, проведя анализ всех имеющихся документов и опираясь на имеющееся законодательство, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований. К тому же, с учетом того, что стороны добровольно расторгли контракт, исполкому Альметьевского района было отказано в иске.

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Максим Кокунин