С января по май этого года россияне взяли почти в два раза больше потребкредитов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

С января по май 2023 года россияне взяли потребительских кредитов в два раза больше по сравнению с прошлым годом, об этом пишет Daily Moscow, ссылаясь на отчет Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, на покупку потребительских товаров граждане России за первые пять месяцев 2023 года в сумме взяли 1,55 трлн рублей против 0,88 трлн рублей в том же периоде прошлого года.

При этом в сравнении с январем — маем 2021 года общая сумма потребкредитов снизилась на 11%, с 1,74 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экономист Владислав Гинько объяснил, что у банков есть высокая депозитная база, население держит большую часть денег в банках, причем в рублях. По его словам, само кредитование свидетельствует о потребительской активности. Люди берут кредиты тогда, когда знают, что смогут их погасить.

Рост кредитования — предвестник потребительского бума, считает экономист.



Задолженность россиян перед банками по состоянию на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей, а по итогам I квартала, месяцем ранее, эта цифра достигала 27,8 трлн рублей.



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Илина Хакимова