Премьер-министр Японии прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер» в России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в Токио, что рассчитывает в сотрудничестве со странами Группы семи (G7) выработать подход к произошедшей накануне ситуации в России, передает ТАСС.

— Я намерен выработать подход к дальнейшей ситуации [в РФ] в тесном сотрудничестве с G7, — ответил глава правительства на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию с ЧВК «Вагнер» в России.

Напомним, в субботу Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры. президент Белоруссии проинформировал российского коллегу о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер», в том числе с Евгением Пригожиным. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера за проделанную работу.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина в ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону. В течение дня (25 июня) их подразделения покинули территорию Воронежской области. По данным на 13.00, они покинули и Липецкую область.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова