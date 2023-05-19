Fesco планирует строительство логистического комплекса в Казани для грузов в Иран

Транспортная группа Fesco хочет начать строительство мультимодального логистического комплекса в Казани для консолидации грузов на пути в Иран, сообщил председатель совета директоров группы Андрей Северилов.



Комплекс может стать одним из возможных логистических хабов для консолидации грузов на пути в Иран.

Группа Fesco в 2022 году приобрела шесть строящихся судов, два из которых уже вышли на морские линии.

Первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle прибыл из Владивостока в Казань 20 сентября 2022 года согласно договоренностям республиканского правительства с транспортной группой Fesco. 11 октября в столицу Татарстана из Владивостока отправился второй контейнерный поезд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко