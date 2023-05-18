Семья Хайруллиных продала аптечную сеть «Алоэ-фарм»

Семья депутата продала аптечный бизнес

Как стало известно «Реальному времени», аптечный бизнес семьи покойного депутата Госдумы Айрата Хайруллина приобрел его давний компаньон Игорь Попов. Предприниматель недавно выкупил и сельхозактивы Хайруллиных: предприятие агрохолдинга «Красный Восток» — казанское ООО «Племенное дело Заволжья».

Что касается «Алоэ-фарма», речь идет о 30 казанских аптеках, которые работали при супермаркетах «Эдельвейс» и в ТЦ «Кольцо», но с переходом магазинов в аренду «Магнита» на этих локациях разместилась «Планета здоровья». Федеральный фармацевтический холдинг, принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Броварцу и режиссеру Андрею Кончаловскому, арендовал аптечные площади Хайруллиных прошлой весной.

Теперь у ООО «Алоэ-фарм» новый владелец — ООО «Солнцевское АХП» Игоря Попова. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», с 16 мая этого года компания предпринимателя стала единственным собственником фирмы. До этой даты в равных долях ею владели брат и сын депутата Илшат и Адель Хайруллины (50%).

Фото: tatarstan.ru

Само ООО «Алоэ-фарм» сейчас в процессе присоединения к другой аптечной компании, основанной Хайруллиными, — «Агрофармснаб». Последнюю также выкупил Игорь Попов, она записана на самого предпринимателя.

Давний компаньон Хайруллиных



Ранее Игорь Попов приобрел значительную часть агрокомплексов депутата Айрата Хайруллина. Через ООО «Лазурит» приобрел права на 80,1% в стабильно прибыльной (95 млн руб. по итогам 2021 г.) агрофирме — ООО «Восток зернопродукт Билярск», арендующей, согласно последним опубликованным данным, у принадлежащего в равных долях сыну и брату Айрата Хайруллина ООО «Восточная земельная компания» 6,52 тыс. га в Нурлатском и Алексеевском районах. Уставный капитал ООО «ВЗП Билярск» насчитывал 100 тыс. рублей, а чистые активы на конец 2021 года составляли 845,3 миллиона.



А в мае 2020 года Попов стал владельцем другого растениеводческого предприятия Хайруллиных — ООО «Восток зернопродукт Заволжья», права на компанию приобрело его «Солнцевское АХП». ООО «ВЗП Заволжья» также арендует землю у ООО «ВЗК» — 369,5 га под Нижними Вязовыми в Зеленодольском районе. Чистая прибыль этой компании с «уставником» в 375 млн рублей на конец 2021 года составила 66,68 млн рублей, чистые активы превышали 1,16 миллиарда.



О личности Попова мало что известно, но, по данным на ресурсах, аккумулирующих сведения о его бизнесе, в прошлом десятилетии он пытался развивать животноводство — владел ООО «Животноводческий комплекс «Чувброд-1» в селе Чувашский Брод Алькеевского района, который в 2011 году был реорганизован путем присоединения к принадлежавшему братьям Хайруллиным ООО «Ялкын», исключенному из ЕГРЮЛ в 2019 году в связи с наличием недостоверных сведений. С февраля 2016 по октябрь 2017 года существовало учрежденное Поповым в Казани ООО «Традо», основным видом деятельности которого была розничная торговля мясом и мясными продуктами.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

С 2016 года Попов на паритетных началах с бизнесменом Ленаром Бургановым владеет убыточным на 2021 год ООО «Мастер стройки»: при нулевой выручке компания понесла убытки от продажи на 274 тыс. рублей.

Бурганов, к которому еще в 2009 году перешли права на основанное Илшатом Хайруллиным ООО «Инновация», через эту компанию с 2019 года выступает совладельцем ранее принадлежавшего АО «Эдельвейс групп» ООО «Мегаферма «Лебяжье» в селе Сахаровка Алексеевского района.

Василя Ширшова