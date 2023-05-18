Власти Казани переименовали детскую музыкально-хоровую школу имени Шаляпина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани переименуют детскую музыкально-хоровую школу имени Ф.И. Шаляпина. Соответствующее постановление принято в исполкоме города.

Теперь муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования будет носить название «Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина».

Имя Федора Шаляпина детская музыкально-хоровая школа по ул. Качалова, 107 носит с февраля 2023 года. Решение приняли в рамках мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения знаменитого оперного певца.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, власти Казани также переименовали несколько спортивных школ — в их название к «муниципальному бюджетному учреждению» также добавили слова «дополнительного образования». Изменение затронуло физкультурно-спортивные объединения «Авиатор» «Тасма», «Ак Буре», «Стрела» и «Ракета».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина