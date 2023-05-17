В Казани в мае выявили 149 пассажиров, не оплативших проезд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за 2 недели мая выявили 149 пассажиров, не оплативших проезд. Большинство из них в конечном счете произвели оплату, другие продолжили путь пешком, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



На предприятии подчеркнули, что убытки, которые приносят безбилетники, значительные. Контроль за оплатой проезда на маршрутах осуществляют сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс».

В первую очередь они идут на те маршруты, где фиксируется самое низкое количество валидаций, то есть, предположительно, там больше всего «зайцев».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Работники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» придумали необычный способ борьбы с безбилетниками. Тех, кто не платил за проезд в трамвае и троллейбусе, сотрудники кормили морковью.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко