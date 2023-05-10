Казанские экологи проверили озеро Нижний Кабан после жалоб на пену в воде

Фото: Министерство экологии Татарстана

Казанцы пожаловались в Министерство экологии Татарстана на пену в озере Нижний Кабан. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На место выехали инспекторы Центрального территориального управления и специалисты лаборатории министерства. Прибывшие на место экологи не обнаружили пену в озере, но отобрали пробы воды.

— Стоит отметить, что ранее такое обращение уже поступало в Минэкологии. Тогда экологи вместе с заявителем незамедлительно выехали на место и обнаружили трубу, с которой шел сброс сточных вод в озеро. С места были отобраны пробы сточной и природной воды. Сейчас пробы находятся в работе, — рассказали в пресс-службе.

Фото: Министерство экологии Татарстана

Для установления балансодержателя трубы был направлен запрос в Комитет внешнего благоустройства Казани. Как только его балансодержатель будет установлен, ведомство обещает принять соответствующие меры.

В мае прошлого года сотрудники Минэкологии Татарстана установили источник сброса пены в дренажную канаву озера Кабан. Балансодержателем сетей оказалось МУП «Городское благоустройство».

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Айрат Назипов