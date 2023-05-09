В Молдавии начали штрафовать за георгиевскую ленту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

В Кишиневе полиция начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты. Однако люди намерены оспаривать эти решения в суде. Партия социалистов Республики Молдова открывает горячую линию для помощи оштрафованным людям.

— Знаю, что в отношении некоторых граждан протоколы составили прямо на марше. Партия социалистов решила открыть с завтрашнего дня горячую линию для этих людей. Наши юристы подготовили все документы для того, чтобы никто не был оштрафован. Любая попытка штрафа будет аннулирована, потому что есть решение Конституционного суда, — сказал экс-президент Молдавии и лидер партии Игорь Додон.

Накануне, перед Днем Победы, правоохранительные органы предупредили население, что за ношение георгиевской ленты будут выписываться штрафы, несмотря на постановление Конституционного суда Молдавии, в котором говорится о правах граждан на самовыражение.

Премьер-министр республики Дорин Речан объяснил, что проевропейские власти страны не могут допустить демонстрации таких символов. На фоне угроз со стороны властей люди были вынуждены отказаться от георгиевских лент, передает ТАСС.

Решение о запрете георгиевской ленты в Молдавии утверждено в начале прошлого года депутатами проевропейской Партии действия и солидарности.

За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500) для физических лиц. Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет георгиевской ленты введен законно.

Однако применять санкции за их использование возможно только в случае, если полиция сможет доказать, что ее использование — пропаганда войны и агрессии.

Несмотря на запреты, некоторые люди продолжают использовать георгиевскую ленту — в том числе и бывший президент Молдавии Игорь Додон.



Использование георгиевских лент запретили не только в Молдавии, но и на Украине и в Латвии. В апреле прошлого года парламент Молдавии одобрил в третьем и финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки.

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Илина Хакимова