Казанский «Горводзеленхоз» закупит уличные урны и скамейки за 5,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

МУП Трест «Горводзеленхоз» выделит 5,7 млн рублей на благоустройство Казани. Как выяснило «Реальное время», за эти деньги заказчик хочет получить уличные скамейки и урны.

На покупку трехметровых чугунных скамеек предприятие выделит 3,9 млн рублей. Этих средств хватит на 76 лавочек. О цвете подрядчику сообщат отдельно. Товар нужно доставить на улицу Даурскую в течение десяти дней с момента заключения договора.

На этот же адрес подрядчик должен привезти 73 урны с оцинкованным мусорным баком. В этом случае все они должны быть черными. Исполнитель должен не только привезти урны и скамейки, но и установить их по указанным адресам.

Фото: скриншот документации

В 2023 году «Горводзеленхоз» также высадит в Казани деревьев и кустарников на общую сумму около 21,7 млн рублей. В столице Татарстана появятся 1 408 новых деревьев.



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Айрат Назипов