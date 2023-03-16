В феврале выдача кредитных карт в Татарстане выросла на 4,7%

Татарстанцы взяли в феврале 27,9 тысячи новых кредитных карт, что на 4,7% больше показателя за предыдущий месяц. В январе 2023 года татарстанцы взяли 26,6 тысячи карт, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом за последний месяц в России было выдано 930 тысяч новых кредитных карт. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 7,8%. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых выданных кредитных карт сократилось — на 16,2%.

— С августа 2022 года количество новых выданных кредитных карт в основном снижалось. Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, по состоянию на 1 октября 2022 года портфель кредитных карт в России достиг 45,2 млн штук. Эксперты связывают рост выдачи кредитных карт с массовым переходом россиян на карты национальной платежной системы «Мир».

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Айрат Назипов