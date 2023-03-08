Первый татарский инди-лейбл Yummy Music отметит свой день рождения в Казани в середине марта
Татарский инди-лейбл Yummy Music готовится отметить свой день рождения. Праздник состоится на театральной площадке «МОН» в Национальной библиотеке Татарстана 23 марта.
Как сообщили «Реальному времени» организаторы, на капустнике Yummy Music Band сыграет каверы на песни таких исполнителей, как: qaynar, Gauga, Азат Гильмутдинов, K-Ru, Said Olur, Ильгиз Шайхразиев, УСАЛ, Taturas, Алина Шарипжанова, Ильяс Мингазов.
История студии и лейбла берет свое начало в марте 2012 года. Сегодня Yummy Music — это одно из крупнейших независимых музыкальных сообществ в Татарстане, на счету которого десятки музыкальных проектов, сотни релизов на татарском, башкирском, алтайском, чувашском, а скоро и на калмыцком языках.
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