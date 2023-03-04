РБК: ЕС разрешил «Россельхозбанку» использовать факс и e-mail вместо SWIFT

Европейские банки могут использовать при транзакциях с отключенными от SWIFT российскими банками альтернативные способы для обмена финансовыми сообщениями, если кредитная организация не находится под блокирующими санкциями ЕС, сказано в разъяснениях ЕС от 28 февраля.



В качестве альтернативных каналов могут выступать «неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями»: бумага, факс, электронная почта и др.

Как указывает РБК, это разъяснение может касаться «Россельхозбанка»: он отключен от SWIFT с 14 июня 2022 года, но при этом не попадает под блокирующие санкции ЕС. В январе 2023 года на сайте банка указывалось, что кредитная организация продолжает предоставлять услугу по осуществлению переводов денежных средств в различных валютах как на территории России, так и за рубежом. Сообщалось, что банк установил «прямые корреспондентские отношения с ведущими зарубежными банками в основных иностранных валютах». К началу марта информацию удалили.

Всего от SWIFT отключены десять российских банков. Кроме «Россельхозбанка», под санкции попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк», госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Все они находятся под блокирующими санкциями ЕС.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в конце 2022 года сообщал , что Евросоюз рассмотрит возможности переподключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT в рамках зерновой сделки.



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Маргарита Головатенко