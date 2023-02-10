Ак Барс Банк запускает наличную покупку и продажу дирхамов

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АК БАРС» Банк

Купить и продать валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), открыть и пополнить счет, а также осуществить переводы по системе SWIFT возможно в следующих офисах банка:

В Казани:

— офис Ак Барс Private по ул. Декабристов,д.1 и ул. Горького, д.3;

— офис продаж по ул. Декабристов, д.1 и Правобулачная, д.51.

В Москве:

— офис Ак Барс Private по ул. Озерковская набережная, д.26;

— офис продаж по пер. Последний, д.24.

В Санкт-Петербурге:

— офис Ак Барс Private по ул. Стремянная, д.15/1, лит. А;

— офис продаж по Поварской пер., д.2.

Ранее банк открыл возможность безналичной покупки/продажи дирхамов по выгодному курсу через мобильное приложение или в любом офисе Банка. Отслеживать состояние счета можно в приложении Ак Барс Онлайн (12+).

Кроме того, через мобильное приложение доступна безналичная покупка китайских юаней, казахстанских тенге, киргизских сомов и армянских драмов по выгодному курсу.

Альтернативные валюты все чаще выступают доступным инструментом диверсификации портфеля валют и защиты сбережений от обесценивания в долгосрочной перспективе.

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