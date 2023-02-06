Новости экономики

13:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эксперты ВЭД расскажут об основах валютного контроля на бесплатном вебинаре

11:08, 06.02.2023
Эксперты ВЭД расскажут об основах валютного контроля на бесплатном вебинаре

Ак Барс Банк приглашает на вебинар «Основы валютного контроля простым языком: инструкция от экспертов ВЭД» (18+). Мероприятие пройдет 8 февраля в 11 часов мск.

Обсудим:

  • что такое валютный контроль;
  • как вести учет внешнеторговых контрактов и какие требования к ним предъявляет банк;
  • как вести документооборот ВЭД, типичные ошибки при составлении контракта;
  • сервисы дистанционного банковского обслуживания — помощники участника ВЭД.

Спикеры: эксперты Ак Барс Банка Наталья Шаламова и Лилия Хамитова.

Мероприятие бесплатное, для участия нужна предварительная регистрация по ссылке.

ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок