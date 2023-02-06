Эксперты ВЭД расскажут об основах валютного контроля на бесплатном вебинаре
Ак Барс Банк приглашает на вебинар «Основы валютного контроля простым языком: инструкция от экспертов ВЭД» (18+). Мероприятие пройдет 8 февраля в 11 часов мск.
Обсудим:
- что такое валютный контроль;
- как вести учет внешнеторговых контрактов и какие требования к ним предъявляет банк;
- как вести документооборот ВЭД, типичные ошибки при составлении контракта;
- сервисы дистанционного банковского обслуживания — помощники участника ВЭД.
Спикеры: эксперты Ак Барс Банка Наталья Шаламова и Лилия Хамитова.
Мероприятие бесплатное, для участия нужна предварительная регистрация по ссылке.ЭкономикаБанки Татарстан
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