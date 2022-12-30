Рустам Минниханов анонсировал показ мюзикла на ТНВ в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь ТНВ покажет зрителям мюзикл «Хэситэ». Об этом в своем телеграм-канале написал президент Татарстана Рустам Минниханов.
— В новогоднюю ночь ТНВ подготовили подарок зрителям — мюзикл. Обязательно посмотрите! Карамый калмагыз, — отметил Минниханов.
Премьера состоится 31 декабря в 22.05.
Сюжет фильма разворачивается вокруг татарского женского драгоценного украшения. Потеря семейной реликвии — сильное потрясение для семьи.
Главные роли в музыкальном проекте исполняют знаменитые артисты татарской эстрады — Салават Минниханов и Гузалем, Булат Хисматов, Гузель Идрисова, Ильгиз Шайхразиев, актриса Камаловского театра Дания Нуруллина и многие другие.
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