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На предприятии «Танеко» в Нижнекамске запустили комплекс получения ароматики

08:49, 25.12.2022 1
На предприятии «Танеко» в Нижнекамске запустили комплекс получения ароматики
Фото: tatneft.ru

В Нижнекамске на предприятии «Танеко» в субботу в режиме комплексного опробования запустили производство ароматических углеводородов, сказано в заявлении «Татнефти».

Комплекс ароматики состоит из восьми технологических установок, вводимых в эксплуатацию поэтапно с 2018 года. Производство бензола на предприятии планируют увеличить до 60 тыс. тонн в год, а еще освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола.

В октябре сообщалось, что АО «Танеко» продолжает строительство комплекса ароматики и второй установки гидрокрекинга.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:02
    Замечательная новость!
    За Химией будущее!
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