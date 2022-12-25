На предприятии «Танеко» в Нижнекамске запустили комплекс получения ароматики
В Нижнекамске на предприятии «Танеко» в субботу в режиме комплексного опробования запустили производство ароматических углеводородов, сказано в заявлении «Татнефти».
Комплекс ароматики состоит из восьми технологических установок, вводимых в эксплуатацию поэтапно с 2018 года. Производство бензола на предприятии планируют увеличить до 60 тыс. тонн в год, а еще освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола.
В октябре сообщалось, что АО «Танеко» продолжает строительство комплекса ароматики и второй установки гидрокрекинга.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
За Химией будущее!