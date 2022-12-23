В Казани построят лечебно-реабилитационный комплекс за 60 млн рублей

На территории Казани появится лечебно-реабилитационного комплекс, который будет рассчитан на лиц, прошедших стационарное лечение в наркологических и психиатрических учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Проект уже одобрил Инвестиционный совет Татарстана. На его строительство выделят порядка 60 млн рублей. Планируется, что в медицинском амбулаторном центре будут работать от 20 до 30 сотрудников.

В Набережных Челнах частный инвестор планирует построить многофункциональный медицинский центр, в который войдут Центр восстановительной медицины и лечебно-диагностический центр «Медерика». Там планируется создать 87 рабочих мест.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил проект по строительству административного комплекса «Газпром трансгаз Казань», который появится на улице Салимжанова. Он будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться современный абонентский пункт для потребителей. Также было одобрено строительство шести туристических объектов, которые появятся в разных районах республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов