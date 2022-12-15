Антон Силуанов приедет в Казань обсудить финансовую поддержку Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пятницу, 16 декабря, в Казань прибудет министр финансов России Антон Силуанов. Он примет участие в традиционной итоговой коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана.

С отчетом о предварительных итогах исполнения консолидированного бюджета республики за 2022 год и задачах органов финансовой системы РТ на 2023 год выступит министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, сообщает пресс-служба Минфина региона.

Главной темой обсуждения, как предполагается, станет вопрос, продолжит ли федеральный бюджет оказывать финансовую поддержку регионам. Особенно тем, чья экономика до сих пор была ориентирована на внешние экспортные рынки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Татарстан имеет хорошую «подушку безопасности», но в начале будущего года могут быть трудности в связи с недопоступлением доходов по налогу на прибыль, — отметил собеседник «Реального времени».

Антон Силуанов приезжает в Казань не в первый раз. В прошлом году он также принимал участие в расширенной коллегии финансовых органов Татарстана. Тогда министр в ответ на просьбу президента РТ Рустама Минниханова оценить их работу привел конкретные цифры. По показателям социально-экономического развития регионов за 2020 год у республики было 5-е место в России (не считая Москвы и Петербурга), по инвестклимату — второе, по качеству жизни — четвертое.



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Луиза Игнатьева