Исследование: 7% казанских бизнесменов хотели бы сменить локацию своего предприятия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным исследования аналитиков сервиса GEO.Platforma (есть в распоряжении «Реального времени»), представители малого и среднего бизнеса Казани чаще всего сталкиваются с такими проблемами, как низкий поток потребителей (18%), сложности с логистикой (14%) и трудности с поиском сотрудников (16%). При этом 54% стараются решить проблему без дополнительных вложений, а 19% готовы потратить любые средства на достижение цели.

Вместе с этим среди проблем 12% респондентов отметили непредвиденные издержки при открытии предприятия, невостребованный товар — 11%. Обилие конкурентов и долгое налаживание операционной деятельности указали 5% опрошенных.

Стоит отметить, что с уходом зарубежных компаний и освободившимися торговыми площадями среди казанских предпринимателей появилась тенденция проводить геоаналитику, прежде чем открывать новый бизнес.

Так, 66% бизнесменов уверены в том, что выбор локации для бизнеса должен определяться с помощью технологий и сервисов геоаналитики. Чаще всего они выбирают недорогие (32%) и имеющие широкий спектр функций (33%) сервисы. Для 20% при выборе важен клиентский сервис — скорость ответа техподдержки при возникновении проблем. Еще 19% заявили, что выбирают их по популярности, а 9% — по советам знакомых.

Говоря о расходах на такие сервисы, отметим, что 20% бизнесменов заявили о готовности потратить до 50 тысяч рублей. Еще 27% респондентов могут платить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а 17% — от 100 тысяч до 150 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В этих сервисах большинство предпринимателей указывают как наиболее критичные параметры и факторы, влияющие на открытие точки: проходимость, наличие конкурентов, данные о целевой аудитории и другие. На первом месте среди наиболее часто исследуемых параметров — местонахождение точки, расстояние до метро и других объектов с высокой проходимостью. Этот критерий является важным для 40% респондентов.

Кроме того, критичными для бизнеса Казани являются поток потенциальных покупателей и инфраструктура: 20% уделяют особое внимание трафику, 22% — доступности коммуникаций (электричество, газ, вода). Еще 52% изучают стоимость аренды, 25% — оценивают наличие конкурентов.

Вместе с этим 11% предпринимателей перед запуском бизнеса оценивают транспортную доступность и наличие парковки, так как это позволит правильно организовать логистику к предприятию. Еще 13% изучают общую структуру района и потенциал ее развития. Говоря о территории, на которой планируется открыть точку, 42% опрошенных ответили, что изучают данные об аудитории, проживающей в этом месте.

Согласно исследованию, малый и средний бизнес не всегда доволен выбранным местом для своего предприятия. Среди опрошенных бизнесменов 37% лишь удовлетворительно оценили свою точку, а еще 7% и вовсе хотели бы сменить место.

Стоит отметить, что большинство опрошенных владеют собственным брендом (74%), к франшизе прибегал почти каждый четвертый (26%). В нее входили: финансовый план (34%), юридический блок (22%), программа по обучению сотрудников (21%). Еще 21% получили по франшизе руководство по запуску, 11% — брендбук, 14% — анализ по рынку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», с начала года в Татарстане юридических лиц ликвидировали больше, чем зарегистрировали: 10 053 и 9 800 соответственно. При этом как по количеству созданных, так и по количеству переставших существовать компаний республика занимает первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



Заметнее всего разница в количестве ликвидированных и зарегистрированных компаний в соседней с Татарстаном Башкирии. Прекративших работу юрлиц на 5,4 тысячи больше, чем начавших ее: 9 557 и 4 136 соответственно.

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Максим Кокунин