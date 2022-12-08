В США приняли оборонный бюджет на 2023 год в размере $858 миллиардов

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год почти на $858 млрд, согласно результатам голосования.



Вашингтон предусмотрел рекордный объем расходов в размере $847,3 млрд, тогда как в прошлом году бюджет предусматривал выделение $778 млрд. Кроме того, еще $10,6 млрд планируют выделить на «связанные с обороной нужды за пределами бюджетной юрисдикции». Таким образом, сумма достигнет $857,9 млрд.

Оборонный бюджет содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, включая G20. $6 млрд предусмотрят на сдерживание России в Европе, еще часть средств пойдет на снижение зависимости от российских энергоносителей.

В документе содержится инициатива о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Также предполагается запрет на обмен информацией с Россией по системам противоракетной обороны, сообщает «РИА Новости».

7 декабря в комитетах обеих палатах Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год, начавшийся 1 октября. Документ включаел в себя выделение $6 млрд на инициативу по сдерживанию России в Европе.



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Маргагрита Головатенко