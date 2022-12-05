Благоустройство территории для «Тюбетей Tower» в Татарстане завершат до конца года

Фото: эксзизный проект

Проект «Тюбетей Tower», который реализуется в Тетюшском районе Татарстана, планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

— Благоустройство территории для «Тюбетей Tower» сейчас тоже реализуется. К концу 2022 года объект также должен быть закончен и введен в эксплуатацию, — сказал он.

На проект благоустройства территории для «Тюбетей Tower», а также 5 км дороги «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок» в общей сложности направили порядка 700 миллионов рублей. Из низ 58% — федеральные средства, остальную часть выделил Татарстан.

— Вокруг там будет создан visit-центр, где туристы смогут получить всю необходимую информацию, воспользоваться элементарными удобствами, то есть туалеты, кафе, информация о Тетюшском районе. Плюс будет обустроена площадка для автокараванеров, тропиночно-прогулочная сеть, амфитеатр, где могут проходить мероприятия, и различные малые архитектурные формы, — рассказал Сергей Иванов о благоустройстве территории «Тюбетей Tower».

Строительство самой башни «Тюбетей Tower» планируют завершить к середине 2023 года, уточнил председатель Госкомитета республики по туризму.

скриншот трансляции

Изначально 125-метровую «Тюбетей Tower» хотели разместить в Казани возле Дворца водных видов спорта. Рядом с башней планировали разбить посвященный городам-побратимам Казани тематический парк, оборудовать его детскими площадками, спортивными зонами и обустроить территорию для проведения массовых мероприятий.



В феврале текущего года власти Казани отказались от реализации проекта строительства смотровой башни «Тюбетей Tower», автором которой выступил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин еще в 2019 году. Причина — перенос объекта за пределы столицы Татарстана. Также стало известно, что высота башни будет в три раза ниже, чем планировалось.



В конце июня сообщалось, что проект объекта получил положительное заключение госэкспертизы. Планировалось, что башня появится в районе горы Соколки Верхнеуслонского района Татарстана, под ее размещение выделили земельный участок общей площадью 5 927 кв. метров.

Однако в октябре в Минстрое Татарстан объявили, что «Тюбетей Tower» построят в Тетюшском районе.

— К сожалению, там еще повлияли технические моменты: когда стали делать проектно-сметную документацию по грунтам, возникли определенные сложности, риски для того, чтобы строить мачту. И когда начали возникать сомнения, с учетом того, что это у нас федеральные денежные средства, мы совместно с нашими коллегами из Комитета по туризму вопрос начали поднимать о поиске другой точки, — рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.



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Татьяна Демина