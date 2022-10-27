Ак Барс Банк начал прием заявок от бизнеса на промышленную ипотеку

Ак Барс Банк принимает заявки на промышленную ипотеку — это кредит с господдержкой на приобретение производственного помещения под его залог. Программа разработана по постановлению Правительства от 06.09.2022 № 1570. Благодаря ей компании смогут быстрее масштабировать имеющееся производство или запустить новое.

Получить льготный кредит на недвижимость могут предприятия обрабатывающей промышленности — от производителей продуктов питания до машиностроителей. Кроме того, заемщик должен быть налоговым резидентом РФ. По организационно-правовой форме ограничений нет: получить промышленную ипотеку может и общество, и предприниматель.

По программе бизнес может взять кредит на приобретение объектов недвижимого имущества: зданий, строений, сооружений или их части для осуществления промышленного производства.

Максимально возможная сумма займа — 500 млн рублей. Срок — до 7 лет. Льготная ставка по кредиту — 5%.

Оставить заявку на получение промышленной ипотеки можно по ссылке.

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