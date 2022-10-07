В Казани в воскресенье ограничат движение транспорта из-за полумарафона

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В воскресенье, 9 октября, в Ново-Савиновском и Вахитовском районах Казани ограничат движение транспорта из-за проведения Казанского национального полумарафона. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 6.30 до 14.00 вокруг стадиона «Ак Барс Арена» движение полностью закроют.

С 6.30 до 12.00 проезд закроют: по ул. С. Хакима — по направлению от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской (в двух направлениях движения); по Чистопольскому кольцу — от съезда с ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольской (на двух правых полосах движения); по ул. Чистопольской — по направлению от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (на трех правых полосах движения).

Фото: kzn.ru

С 7.00 до 12.30 движение будет приостановлено: по ул. С. Хакима — по направлению от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана (в двух направлениях движения); по ул. Ф. Амирхана — по направлению от ул. А. Козина до ул. С. Хакима (с возможностью выезда из ЖК «Современник» и ЖК «Савин Хаус»).

С 7.30 до 10.00 ограничат движение: по ул. Ф. Амирхана — по направлению от ул. С. Хакима до моста «Миллениум», движение приостановят на мосту «Миллениум» (по направлению от ул. С. Хакима до съезда на ул. Подлужной); по ул. Подлужной — от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 17, ЖК «Европейский» (в двух направлениях движения с возможностью выезда из частного сектора в направлении ул. Л. Толстого).

С 7.30 до 11.00 будут перекрыты дороги: по ул. Батурина — по направлению от ул. К. Маркса до Кремлевской набережной; по Кремлевской набережной — по направлению от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева; съезд с Кремлевской дамбы — по направлению к Кремлевской набережной (полное ограничение движения); по Кремлевской дамбе — по направлению от заезда с ул. Батурина до ул. С. Хакима (ограничение полутора правых полос движения).

На Казанском национальном полумарафоне участники должны преодолеть дистанцию в 3 км, 10 км или 21,1 км и поставить рекорд по количеству присоединившихся к спортивному мероприятию. Ожидается, что на старт выйдут порядка 4,5 тыс. человек.

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Татьяна Леухина