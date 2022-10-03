Эксперт о SWIFT: «Использовать можно и любую другую систему»

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал о работе банковской системы SWIFT. В беседе с RT он прокомментировал призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.

— SWIFT — это не система расчетов и не система платежей. Это только система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции. Расчеты и платежи банки проводят между собой через так называемую систему «корреспондентских отношений», которую они устанавливают по отношению друг к другу. Для того чтобы провести платеж из одного банка в другой, необходимо использовать систему «корреспондентских отношений» и как-то дать знать, что такая операция совершается. В теории это может быть любое сообщение: письменное по факсу, по телефону и так далее... Помимо SWIFT, использовать можно и любую другую систему, которую два банка, имеющие отношения между собой, сочтут возможной, — объяснил Беляев.

Фото: realnoevremya.ru

Он также добавил, что в России уже существует аналог этой системы.

— Это так называемая Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая действует уже несколько лет под эгидой Центрального банка… Что касается внутрироссийских расчетов, они все работают по СПФС и к SWIFT никакого отношения не имеют, — заявил экономист.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал отключить от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT все банки России и Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов Евросоюза.

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Елизавета Пуншева