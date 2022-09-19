В Казани до октября ограничат движение по улице Тукая

В Казани ограничат движение по улице Тукая. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С завтрашнего дня, 20 сентября, по 7 октября движение ограничат по проезжей части, а также закроют тротуар на участках вблизи домов №88 и №102.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Это связано с обустройством трассы электрокабеля к жилому дому по ул. Тукая.



На прошлой неделе в Казани продлили ограничение движения для пешеходов по улицам Восстания и Кулахметова, а также для автомобильного транспорта по улице Васильченко до 11 октября. Кроме того, с 11 октября по 25 ноября частично перекроют тротуары возле дома №31 по ул. Кулахметова и дома №83а по ул. Восстания.



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Татьяна Леухина